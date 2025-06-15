كتب - نهى خورشيد

في واحدة من أبرز لقطات افتتاح كأس العالم للأندية 2025، خطف المدافع المصري ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلى، الأنظار بعدما دخل في مشادة نارية مع النجم العالمي ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ورغم الأجواء المشحونة بين الثنائي ، نجح ياسر في تقديم واحدة من أفضل مبارياته، حيث أحكم سيطرته على خط دفاع الأحمر.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية قصة حب ياسر إبراهيم وزوجته "أسماء":

تزوج ياسر إبراهيم من زوجته أسماء في عام 2015، خلال فترة تواجده في صفوف نادي الزمالك، ورزق الثنائي ثلاثة أطفال (ولدَين وبنت).

تُعد أسماء شريكة دائمة في نجاحات ياسر داخل وخارج الملعب، حيث تحرص على الظهور بجانبه في المناسبات المهمة، وتدعمه من المدرجات في المباريات الكبرى.

وتمتلك أسماء عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 51 ألف متابع.

وشاركت متابعيها بعدد من الفيديوهات واللقطات من مباراة الأهلى وإنتر ميامي الافتتاحية عبر الاستوري الخاصة بها.

وكانت أولها صورة تجمعها بياسر إبراهيم من أحد المناسبات على أنغام أغنية "أنت تقدر" مع رسالة خاصة:"قدها يا ياسو".