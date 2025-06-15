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"زهقت بصراحة".. أحمد موسى يهاجم حسين الشحات ويشكر الشناوي

07:40 م الأحد 15 يونيو 2025

حسين الشحات

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كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي أحمد موسى على تعادل الأهلي مع إنتر ميامي في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب موسى عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مكنتش عايز اتكلم زهقت بصراحة كرة حسين الشحات كانت تخلص لو لعب جماعى مش فردى".

واختتم: "عموما ضيعنا فوز مستحق الشوط الأول وكرة الشحات قبل صافرة نهاية المباراة، شكرا للكابتن محمد الشناوى الحارس الأمين".

وكانت مباراة الأهلي وإنتر ميامي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب هارد روك الواقع في مدينة ميامي الأمريكية.

وفي سياق متصل، يلاقي المارد الأحمر نظيره بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل في المباراة الثانية من المجموعة الأولى.

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حسين الشحات إنتر ميامي الشناوي الأهلي الأهلي وإنتر ميامي كأس العالم للأندية أحمد موسى
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