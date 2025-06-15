كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بمونديال الأندية 2025.

ويخوض الأهلي المباراة الثانية في المجموعة ببطولة كأس العالم للأندية، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وتعادل المارد الأحمر أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي في مونديال الأندية.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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تردد قناة "إم بي سي مصر" الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي مجانا