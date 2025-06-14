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"عمل معانا الجلاشة".. هاني العجيزي يحذر لاعبي الأهلي من استفزاز ميسي

09:14 م السبت 14 يونيو 2025
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    هاني العجيزي
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    هاني العجيزي
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    مران الأهلي
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كتب - محمد القرش:

حذر اللاعب السابق للنادي الأهلي، هاني العجيزي، لاعبي المارد الأحمر من استفزاز ليونيل ميسي في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وكتب العجيزي عبر حسابه الرسمي عبر منصة "فيسبوك": "نصيحة لوجه الله، ياجماعة الخير في لاعب قصير في فريق إنتر ميامي رقم 10".

وأضاف: "بالله عليكوا بلاش حد يستفزه عشان ده حصل آخر مواجهة معاه، نزل الشوط التاني وعمل معانا الجلاشة من غير مايجري".

ويستضيف الفريق الأمريكي نظيره المارد الأحمر على ملعب هارد روك الواقع في مدينة ميامي، في تمام الساعة الثالثة فجر غد الأحد بتوقيت مصر.

وكان العجيزي لاعبا للنادي الأهلي منذ الانتقال إليه في موسم 2008/9، حتى الرحيل إلى سموحة في موسم 2011/12.

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