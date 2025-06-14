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"حزين".. تعليق قوي من أحمد الطيب على رحيل وعدم تجهيز عدد من لاعبي الأهلي قبل المونديال

09:13 م السبت 14 يونيو 2025
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    المعلق الرياضي أحمد الطيب
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    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 13 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 13 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 13 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 13 صورة
    رامي ربيعة
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كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الكاس القطرية، على رحيل عدد من اللاعبين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل انطلاق مونديال الأندية، مشيرا إلى رحيل اقتراب رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي عن الفريق عقب البطولة.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره إنتر ميامي الأمريكي اليوم، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، في افتتاح مونديال الأندية.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حزين لرحيل (رامى ربيعة )، ثانى أحسن مدافع فى مصر بعد حسام عبدالمجيد فى هذا التوقيت".

وأضاف:" حزين لعدم تجهيز (على معلول) ليكون أساسىًا في البطولة، كان أمامه وقت طويل ليستعيد عافيته وفورمته، مطلوب الاستفادة من (حسين الشحات) ولو لنصف ساعة هيفرق كتير".

وتابع: "بن رمضان مكسب كبير بشرط ياخد مساحة لعب كبيرة ومؤكد (وسام أبو على) سيرحل بعد البطولة إلى الخليج بظهوره بشكل جيد، (وزيزو) سيكون نجم الفريق فى آخر مباراة والله أعلم".

وكان الأهلي أعلن منذ عدة أيام رحيل الثنائي علي معلول ورامي ربيعة، عقب نهاية تعاقدهما مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

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