شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

شارك النجم المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش صورة من وصوله رفقة هالاند وفودين مع بعثة مانشستر سيتي للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بكأس العالم للأندية، فيما شارك أحمد فتوح لاعب الزمالك متابعيه جانب من قضائه فترة الإجازة بدولة لبنان.

وشارك محمد صلاح متابعيه ببعض الأنشطة التي يقوم بها خلال فترة إجازته بلعب "البادل" مع زملائه وأداء تدريبات في صالة الحديد بجانب الاستمتاع بالأجواء الصيفية.

وشارك زيزو صورًا من تدريباته مع الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي، فيما واصل لاعب الزمالك ناصر منسي الاحتفال بالتتويج بكأس مصر رفقة ناديه.

ونشر محمود جهاد لاعب الزمالك صورًا من زيارته للأهرامات فيما احتفى عمر جابر بهدف سجله نجله خلال أحد التدريبات الخاصة.

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