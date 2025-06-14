مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. فتوح في لبنان.. صلاح يستمتع بإجازته.. موهبة ابن عمر جابر

12:57 ص السبت 14 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح يقضي إجازته في لبنان
  • عرض 10 صورة
    صلاح يلعب البادل مع أصدقائه
  • عرض 10 صورة
    تدريبات محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح يستمتع بإجازته
  • عرض 10 صورة
    محمود جهاد لاعب الزمالك في زيارة للأهرام
  • عرض 10 صورة
    ناصر منسي يواصل الاحتفال بالتتويج بكأس مصر
  • عرض 10 صورة
    وصول مرموش إلى أمريكا للمشاركة بكأس العالم للأندية
  • عرض 10 صورة
    عمر جابر يحتفي بموهبة ابنه بنشر هدفًا سجله
  • عرض 10 صورة
    زيزو بتدريبات الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

شارك النجم المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش صورة من وصوله رفقة هالاند وفودين مع بعثة مانشستر سيتي للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بكأس العالم للأندية، فيما شارك أحمد فتوح لاعب الزمالك متابعيه جانب من قضائه فترة الإجازة بدولة لبنان.

وشارك محمد صلاح متابعيه ببعض الأنشطة التي يقوم بها خلال فترة إجازته بلعب "البادل" مع زملائه وأداء تدريبات في صالة الحديد بجانب الاستمتاع بالأجواء الصيفية.

وشارك زيزو صورًا من تدريباته مع الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي، فيما واصل لاعب الزمالك ناصر منسي الاحتفال بالتتويج بكأس مصر رفقة ناديه.

ونشر محمود جهاد لاعب الزمالك صورًا من زيارته للأهرامات فيما احتفى عمر جابر بهدف سجله نجله خلال أحد التدريبات الخاصة.

اقرأ أيضًا:

"لن نقف أمامه ولكن".. بيراميدز يعلن وصول عرض أوروبي لضم نجمه

ماسكيرانو يكشف موقف ميسي من مباراة إنتر ميامي والأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم إنستجرام نجوم كرة القدم فتوح في لبنان صلاح يستمتع بإجازته موهبة ابن عمر جابر محمود جهاد لاعب الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مشاهد تظهر حجم الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران (فيديو- صور)
إيران تشن هجوماً واسعاً على إسرائيل (تغطية خاصة)