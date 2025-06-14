نجم أرسنال يرتدي زي مضيفة طيران ويخدم الركاب.. ما القصة؟

كتب - محمد القرش:

سافر حارس مرمى أرسنال، ديفيد رايا، إلى لاس فيجاس لحضور حفل توديع عزوبيته، حيث كان يرتدي زي مضيفة طيران ويقدم الكوكيز للركاب على متن الرحلة.

وتقدم رايا لخطبة عارضة الأزياء تاتيانا تروبول في شهر أكتوبر الماضي، لكنه اضطر إلى الانتظار حتى نهاية الموسم من أجل إقامة الحفل.

وبعد انتهاء موسمه، عقب هزيمة إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال بركلات الترجيح، سافر رايا من أجل إقامة الحفل.

وارتدى نجم أرسنال زي مضيفة طيران على متن الطائرة، حيث ظهر وهو يقدم الكوكيز للركاب أثناء رحلتهم إلى لاس فيجاس.

ولم يعلن رايا عن موعد حفل زفافه حتى الآن، لكنه مرتبط بتاتيانا منذ عام 2021، لكنهما لم يُعلنا عن علاقتهما إلا في العام التالي.

وتعود أصول تروبول من برشلونة، لكنها تعيش الآن في لندن مع رايا، بعد أن انتقلت إلى المملكة المتحدة لدعم حارس مرمى أرسنال.