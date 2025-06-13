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نجل أبو تريكة يستعيد ذكريات أمجاد والده ضد ميسي (صورة)

01:20 م الجمعة 13 يونيو 2025
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    محمد أبو تريكة
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    محمد أبو تريكة
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    أبو تريكة من مباراة الأهلي وكلوب أمريكا 2002
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    احتفال أبو تريكة بهدفه في الصفاقسي
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كتب - محمد القرش:

استعاد سيف نجل محمد أبو تريكة اللاعب السابق للنادي الأهلي، ذكريات أمجاد والده عندما شارك مع المارد الأحمر ضد برشلونة.

ونشر سيف عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، صورة تجمع محمد أبو تريكة مع ميسي عندما التقى الثنائي.

وكانت تلك المباراة في بطولة كأس ويمبلي الودية لكرة القدم التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، حيث انتهت بفوز البارسا برباعية مقابل هدف.

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لافتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، عندما يلاقي إنتر ميامي يوم الأحد المقبل.

ستوري سيف أبو تريكة

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