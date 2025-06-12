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"راجلي".. زوجة أكرم توفيق الثانية تعلق على انتقاله للشمال القطري

09:36 م الخميس 12 يونيو 2025
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  • عرض 14 صورة
    زوجة أكرم توفيق
  • عرض 14 صورة
    أكرم توفيق وزوجته
  • عرض 14 صورة
    أكرم توفيق وزوجته
  • عرض 14 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (7)
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (6)
  • عرض 14 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (8)
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (4)
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (5)
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (3)
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (2)
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (1)
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    أكرم توفيق وزوجته الجديدة
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كتب - نهى خورشيد

علقت هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية، على انتقاله إلى صفوف نادي الشمال القطري، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت هدير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له بقميص فريقه الجديد مع تعليق:"الرقم الأعظم 72.. رحم الله شهداء الأهلى".

وأضافت هدير:" مبروك يا راجلي".

زوجة أكرم توفيق_Easy-Resize.com

والجدير بالذكر أن أكرم توفيق يعد أول صفقات الشمال استعدادًا للموسم الجديد، ومن المقرر أن يتم تقديمه رسمياً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة في مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل.

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