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"الحب مش بالساهل".. مصطفى فتحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته في أجواء رومانسية

09:17 م الخميس 12 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مصطفي فتحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته
  • عرض 5 صورة
    مصطفى فتحي لاعب بيراميدز وزوجته
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    مصطفى فتحي وزوجته
  • عرض 5 صورة
    مصطفى فتحي رفقة زوجته وابنته
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كتب - نهى خورشيد

احتفل مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعيد ميلاد زوجته "هبة" في أجواء رومانسية.

ونشر فتحي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" صورتين تجمعه بزوجته على أنغام أغنية "girlfriend" لـ ويجز مع رسالة:"عيد ميلاد سعيد حبيبتي".

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وفي سياق آخر، توج مصطفى فتحي مع بيراميدز خلال الفترة الماضية، بلقب دوري أبطال أفريقيا الأول في تاريخهم، بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي إياباً بنتيجة 2-1، فيما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

فيما أنهى بيراميدز مشواره في الموسم المنقضي من الدوري المصري الممتاز في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن صاحب اللقب الأهلي.

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مصطفي فتحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته مصطفي فتحي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا
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