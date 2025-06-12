مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. رونالدو مع كأس الأمم الأوروبية.. محمد زيدان ومارسيلو.. رسالة نجم الزمالك الغامضة

01:00 ص الخميس 12 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ستوري أحمد حمدي
  • عرض 10 صورة
    ستوري طاهر محمد طاهر
  • عرض 10 صورة
    ستوري محمد عبدالمنعم
  • عرض 10 صورة
    ستوري امام عاشور
  • عرض 10 صورة
    ستوري رافيينا
  • عرض 10 صورة
    ستوري زيدان
  • عرض 10 صورة
    ستوري تريزجيه
  • عرض 10 صورة
    ستوري هالاند
  • عرض 10 صورة
    ستوري رونالدو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة لكأس دوري الأمم الأوروبية المتوج به منذ أيام.

وشارك النجم النرويجي ايرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة لاستعداده لبطولة كأس العالم للأندية.

وشارك النجم المصري محمد زيدان صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" رفقة النجم البرازيلي مارسيلو.

بينما استعاد محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي ذكرياته مع المارد الأحمر بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" لهدفه في نهائي أمم أفريقيا ضد الوداد.

وقام طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" رفقة زميله مجدي قفشة من تدريبات الفريق بأمريكا.

وشارك أحمد حمدي لاعب الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" رسالة غامضة كتب فيها "حسبي الله ونعم الوكيل".

وشارك محمود تريزيجيه لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة له رفقة محمد شوقي.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة لاستعدادات الأهلي للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم إنستجرام نجوم كرة القدم رونالدو مع كأس الأمم الأوروبية محمد زيدان ومارسيلو رسالة نجم الزمالك الغامضة ايرلينج هالاند محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر أحمد حمدي لاعب الزمالك إمام عاشور محمود تريزيجيه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القبض على مستريح السيارات في الإمارات.. والضحايا يناشدون أبوظبي تسليمه لمصر
مفاجأة فى واقعة عريس متلازمة داون: العروس قاصر والزواج بعقد عرفي
7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل