كتب- محمد عبدالهادي:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة لكأس دوري الأمم الأوروبية المتوج به منذ أيام.

وشارك النجم النرويجي ايرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة لاستعداده لبطولة كأس العالم للأندية.

وشارك النجم المصري محمد زيدان صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" رفقة النجم البرازيلي مارسيلو.

بينما استعاد محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي ذكرياته مع المارد الأحمر بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" لهدفه في نهائي أمم أفريقيا ضد الوداد.

وقام طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" رفقة زميله مجدي قفشة من تدريبات الفريق بأمريكا.

وشارك أحمد حمدي لاعب الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" رسالة غامضة كتب فيها "حسبي الله ونعم الوكيل".

وشارك محمود تريزيجيه لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة له رفقة محمد شوقي.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة لاستعدادات الأهلي للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية.