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قرار من ريبيرو للاعبي الأهلي

03:55 م الثلاثاء 10 يونيو 2025
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  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ومنح ريبيرو لاعبي الأهلي من التدريبات اليوم لتجنب الإجهاد الذي قد يتعرض له الفريق، بعدما خاض الأهلي عدد من التدريبات الجماعية منذ الوصول إلى ميامي، فضلاً عن مواجهة ودية أمام باتشوكا المكسيكي.

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية، ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل المواجهة الأولى في مونديال الأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

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