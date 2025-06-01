مش مصدقة.. 6 صور لاحتفال زوجة مصطفى فتحي بتتويجه بدوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

حرصت هبة خلف زوجة مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على تهنئة زوجها بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال النسخة الحالية 2024-2025.

ونشرت زوجة نجم نادي بيراميدز، عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من ملعب ستاد "الدفاع الجوي"، الذي أقيمت عليه المباراة، وكتبت: "ما زالت لا أصدق".

وعلقت هبة أيضًا، من خلال منشور أخرت وكتبت: "أهو أهو أهو، بطل أفريقيا أهو".

وكان بيراميدز تمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا اليوم، عقب الفوز على حساب نظيره صن داونز الجنوب أفريقيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في جنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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