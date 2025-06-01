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"جاب ثأر النادي الأهلي".. خالد الغندور يغني "والله وعملوها الرجالة" بعد فوز بيراميدز

10:21 م الأحد 01 يونيو 2025
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    خلال مباراة بيراميدز وصن داونز
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    احتفال بيراميدز باالهدف
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    صن داونز ضد بيراميدز (2)
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    صن داونز ضد بيراميدز (3)
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    قمصان الأهلي من مدرجات بيراميدز
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    فريق بيراميدز
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    صن داونز ضد بيراميدز (1)
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    مدرب بيراميدز
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    صن داونز ضد بيراميدز (4)
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    قمصان الزمالك من مدرجات بيراميدز
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    صن داونز ضد بيراميدز (1)
  • عرض 16 صورة
    صن داونز ضد بيراميدز (2)
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    صن داونز ضد بيراميدز (1)
  • عرض 16 صورة
    قمصان الزمالك من مدرجات بيراميدز
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    قمصان الأهلي من مدرجات بيراميدز
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كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور على فوز بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا الأول تاريخيا، بعد الانتصار على صن داونز بهدفين مقابل هدف.

ونشر الغندور مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسيوك" ظهر فيه يغني أغنية "والله وعملوها الرجالة".

وقال: "رمضان صبحي الطموح ابن النادي جاب ثأر النادي الأهلي، وبيراميدز انتقم للأهلي من صن داونز".

واختتم: "أنا إعلامي محايد، غنيت للأهلي والزمالك ودلوقتي بيراميدز، مبروك لكل المصريين".

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بيراميدز دوري أبطال أفريقيا ماتش بيراميدز نتيجة مباراة بيراميدز رمضان صبحي بيراميدز وصن داونز
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