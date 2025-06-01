كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور على فوز بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا الأول تاريخيا، بعد الانتصار على صن داونز بهدفين مقابل هدف.

ونشر الغندور مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسيوك" ظهر فيه يغني أغنية "والله وعملوها الرجالة".

وقال: "رمضان صبحي الطموح ابن النادي جاب ثأر النادي الأهلي، وبيراميدز انتقم للأهلي من صن داونز".

واختتم: "أنا إعلامي محايد، غنيت للأهلي والزمالك ودلوقتي بيراميدز، مبروك لكل المصريين".

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