كتب - نهى خورشيد

احتفلت الإعلامية مها صبرى مقدمة برنامج أخبارنا المذاع عبر قناة الزمالك، بحفل زفافها اليوم الأحد.

وتداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف مها صبري، على شاب من خارج الوسط الرياضي.

وتعتبر مها من الوجوه المعروفة في الإعلام الرياضي، إذ تقدم برنامج "أخبارنا" على قناة الزمالك، وسبق لها العمل في أون تايم سبورت وكمراسلة في قناتي "دريم" و"MBC".

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