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قرار من الرمادي قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

11:17 ص الأحد 01 يونيو 2025

أيمن الرمادي

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كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي مواصلة التدريبات اليوم الأحد عقب الفوز على فاركو في لقاء الأمس بمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق الأبيض تدريبه في التاسعة صباح اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً للقاء بيراميدز المقبل في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وفاز فريق الزمالك على نظيره فاركو بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 47 نقطة.

وفشل الفريق الأبيض، في المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، للموسم الثالث على التوالي، ولكنه ضمن اللعب في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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