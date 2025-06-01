ستوري نجوم كرة القدم.. وداع معلول والسولية.. سيلفي مصطفى محمد مع القرد

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجّه عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، بعد الإعلان عن انتهاء مشواره مع الفريق عقب أكثر من تسع سنوات بقميص الشياطين الحمر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وودع محمد مجدي أفشة زميله علي معلول الذي أعلن رحيله عن الفريق الأول للنادي الأهلي، حيث كتب عبر "فيسبوك": "6 سنين يا علي، ومن ساعة ما جيت النادي وانت دايمًا نموذج للاعب الكبير، 19 بطولة مع بعض، وكل بطولة لها تاريخ وحكاية معاك".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ونشر الدولي المصري عمر مرموش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، صورة جديدة رفقة خطيبته "جوليان الجباس".

وحرص وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على وداع زميله عمرو السولية، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن الفريق، حيث كتب عبر "إنستجرام": "أسطورة، قائد وشخص رائع، كان من دواعي سروري مشاركة الملعب معك، كل التوفيق يا أخي".

وشارك مصطفى صور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" مع زوجته حياة سلامة، حيث ظهر وهو يلتقط صورة مع أحد قرود مقاطعة بالي.