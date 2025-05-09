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"العائلة".. نجوم الأهلى يجتمعون بعد رباعية المصري بالدوري

06:36 م الجمعة 09 مايو 2025

فريق الأهلي

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كتب - نهى خورشيد

اجتمع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، معاً بعد تحقيقهم فوزاً كبيراً على المصري البورسعيدي برباعية مقابل هدفين، في المرحلة النهائية من حسم لقب الدوري المممتاز.

ونشر محمد مجدى أفشة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مجمعة للاعبي الأحمر ومنهم، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، وسام أبو علي، جراديشار، رامي ربيعة، عمرو السولية، أكرم توفيق، كريم فؤاد، مروان عطية، مصطفي شوبير، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا مع تعليق:"العائلة".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن المرحلة الفاصلة من مسابقة دوري نايل.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد المقاولون العرب، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.


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