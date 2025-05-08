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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على المصري البورسعيدي؟ (كوميك)

11:49 م الخميس 08 مايو 2025
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    كوميك مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (1)
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كتب - يوسف محمد:

حقق النادي الأهلي، فوزا كبيرا اليوم الخميس على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 49 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل، فيما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة رقم 35 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز المارد الأحمر برباعية، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على المصري البورسعيدي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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النادي الأهلي المصري البورسعيدي الدوري المصري الأهلي والمصري
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