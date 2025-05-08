ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة النني لآرسنال.. لاعب الزمالك يدعم غزة.. وكولر بقميص الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 8 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

وجه محمد عواد حارس مرمي الزمالك، رسالة وداع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وذلك لمدرب الحراس نونو جاكينتو.

كما هنأ عمر نجله يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر إمام عاشور نجم النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، رسالة طلب فيها الدعاء لأبنائه وشفائهم.

واحتفل أشرف داري نجم النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بعيد ميلاده.

بينما قام عمر فرج لاعب الزمالك المعار بنشر رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام يدعم فيها العدوان الصهيوني ضد غزة.

وشارك أحمد عبدالقادر نجم الأهلي المعار لقطر القطري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام متابعيه بصورة له خلال خوض التدريبات التأهيلية للتعافي من الإصابة.

من جانبه قام محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي وآرسنال السابق بنشر صورة لفريقه الإنجليزي السابق يدعمه فيها قبل مباراته ضد باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

وشارك المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل إنستجرام ، صورة له بقميص الأهلي.