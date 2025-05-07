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أول تعليق من زوجة حسام عاشور بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة

09:32 م الأربعاء 07 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    لاعب الأهلي السابق حسام عاشور مع زوجته
  • عرض 8 صورة
    زوجة حسام عاشور
  • عرض 8 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 8 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 8 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 8 صورة
    حسام عاشور وزوجته
  • عرض 8 صورة
    حسام عاشور وزوجته
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كتب - نهى خورشيد

علقت سارة زوجة حسام عاشور نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، على الأنباء التى انتشرت خلال الساعات الماضية، بشأن تعرضه لوعكة صحية خطيرة.

ونشرت سارة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها من داخل سيارة الإسعاف مع تعليق:"الحمد لله".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلى لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي غداً الخميس، وذلك ضمن منافسات المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز لهذا العام.

ومن المقرر أن تقام مواجهة المصري والأهلى على ملعب الجيش ببرج العرب، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

حسام عاشور

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