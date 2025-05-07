كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الكاس القطرية، على تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا لنادي الزمالك، خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للفريق.

وكان نادي الزمالك، أعلن اليوم الأربعاء بشكل رسمي تعيين الرمادي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "للأسف متعلمناش من اللى عملناه مع الراحل المحترم، إيهاب جلال سواء وهو مدرب للزمالك أو وهو مدرب لمنتخب مصر، خلاص كلنا بقينا خبراء وكلنا بنفتى، كلنا حريفة إدارة، للأسف المعظم مش عارف يدير بيته و يربى عياله و يكفّى حاجاتهم".

وأضاف: "هنا عاملين فيها، اساتذة إدارة واساتذة فى تفاصيل الكورة، أيمن الرمادى أشطر مدرب مصرى فى مصر والوطن العربى، بالتجارب والنتائج مش بالسوشيال ميديا والبرامج والوكلاء، و المذيعين، اختياره 3 مرات أحد أفضل 3 مدربين فى دورى محترم بحجم الدورى الاماراتى خير دليل".

وتابع: "تحفظى الوحيد على تعيين مدرب مساعد اسمه بيبو، لنادى إسمه الزمالك، أظهر هذا البيبو من قبل انه ينتمى للأهلى بمنشوراته على صفحته الرسمية وبشكل وتعليقات مبالغ فيها، خلاف كده، أيمن الرمادى مدرب ممتاز".

وأكمل: "ده لا يقلل من مؤمن سليمان، خالد جلال، طارق مصطفى، محمد صلاح، طارق يحيى، أيمن عبد العزيز، معتمد جمال، عصام مرعى، حسين عبد اللطيف وآخرين من أبناء النادى".

واختتم الطيب: "ربنا يوفقه فى مهمة ليست سهلة مع نادي كبير بحجم ومكانة وجماهيرية الزمالك، فقط يتوافر العدل وكل حاجة تبقى زى الفل".

والجدير بالذكر أن أول مباراة، سيتولى فيها الرمادي مهمة القيادة الفنية لنادي الزمالك، ستكون يوم الجمعة المقبل الموافق 9 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

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