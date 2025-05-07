مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

إنبي

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

تونس - الشباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. رونالدو يحتفل بنجله.. شيكابالا ومحمد علي.. ورسالة كهربا لجماهير الاتحاد

01:04 ص الأربعاء 07 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح ينشر مقطع فيديو له وهو يجري
  • عرض 10 صورة
    ناصر منسي ينشر احتفاله بهدفه في شباك البنك
  • عرض 10 صورة
    كهربا يشكر جماهير الاتحاد
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو يحتفل باختيار نجله لتمثيل منتخب البرتغال
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا رفقة علي محمد علي حارس مرمى منتخب اليد
  • عرض 10 صورة
    كهربا ينشر هدفه مع الاتحاد
  • عرض 10 صورة
    زلاكة يحتفل بهدفه في شباك بتروجيت
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو ينشر أهدافه مع النصر
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري بعد التعادل مع البنك الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

وجه التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد التعادل مع البنك الأهلي، وكتب عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "كنا نتمنى تحقيق الفوز الذي يليق بتوقعاتكم ودعمكم المستمر لكن هذه أحكام كرة القدم، نعلم أن العمل الجماعي وتعاون هو السبيل لتحقيق النجاح ونقدر تفهمكم ودعمكم المستمر في كل الظروف، معا لتحقيق الأفضل دائما".

ونشر محمود زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا، صورته وهو يحتفل بهدفه في شباك بتروجيت، فيما وجه محمود كهربا لاعب الاتحاد الليبي، الشكر للجماهير بعد لافتهم بصورة "أمح الدولي"، مشجع الأهلي الذي وافته المنيه قبل أيام، وكتب كهربا: "اللي بينا عمره ما هينتهي، حتى وانت بعيد عن عيني، دائما في قلبي يا صاحبي، شكرا جمهور الاتحاد".

كما نشر ناصر منسي لاعب الزمالك، صورته وهو يحتفل بهدفه في شباك البنك الأهلي، وكتب محمود جهاد لاعب الأبيض: "اللهم يسر لي أمري ولا تعسر، اللهم إني وكلتك جميع أموري فأنت لي خير وكيل".

وهنأ المغربي يحيى عطية الله لاعب النادي الأهلي مواطنه وزميله في الفريق أشرف داري بعيد ميلاده، ونشر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي مقطع فيديو، لأهدافه مع الفريق، كما احتفل باختيار نجله لتمثيل منتخب البرتغال تحت 15 عاما.

ونشر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو له وهو يجري، كما شارك شيكابالا قائد الزمالك متابعيه صورته رفقة محمد علي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد وسبورتنج لشبونة، أثناء زيارته لمقر القلعة البيضاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم ونالدو يكابالا هربا لاتحاد الليبي اصر منسي حيى عطية الله لأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان