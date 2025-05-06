رافينيا يُرشح محمد صلاح ورباعي آخر للفوز بالكرة الذهبية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

رشحّ النجم البرازيلي بصفوف برشلونة، رافينيا، النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح للتتويج بجائزة الكرة الذهبية عن الموسم الحالي.

وأشار رافينيا، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أن محمد صلاح بجانب الرباعي لامين يامال، كيليان مبابي، رودريجو وبيدري مرشحون للفوز بالجائزة.

وأضاف النجم البرازيلي:"قد تكون أرقام فينيسيوس جونيور أقل من الموسم الماضي لكنه مرشح دائم بالنسبة لي وهناك لاعبين لا يحظيان بالتقدير الكافي وأعتقد أنهما يستحقان الترشح للجائزة على الأقل وهما بيدري ورودريجو".

وأتم رافينيا تصريحاته بقوله:"أنا لا أضع الفوز بالكرة الذهبية هدفًا شخصيًا لي ولكن إن تم ترشيحي للفوز بها سأكون سعيدًا بالطبع فأعرف ما مررت به لأصل إلى هنا وبالنسبة لي أشعر بالرضا عن أدائي في الملعب هو ما أستطيع التحكم به أما الجوائز والتصنيفات، فلا استطيع التحكم فيها، لذا لا أضعها كأهداف".

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