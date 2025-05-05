"بالمصاصة".. لامين يامال يصل ميلانو استعدادا لنصف نهائي دوري الأبطال (فيديو)

كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث وصول طائرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى ميلانو، مشهد غير معتاد للاعبي كرة القدم.

وانتشر مقطع لوصول بعثة برشلونة إلى ميلانو استعدادا لخوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ظهر لامين يامال ينزل درج الطائرة واضعا حلوى المصاصة في فمه.

ويستعد برشلونة لمواجهة إنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، حيث انتهى لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي 3-3.

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