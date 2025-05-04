كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على حرس الحدود؟ (كوميك)

كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا اليوم على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 46 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الأول فريق بيراميدز صاحب الـ 47 نقطة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز المارد الأحمر بخماسية، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على حرس الحدود، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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