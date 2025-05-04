كتب - يوسف محمد:

علق عمرو أديب مقدم البرامج، على عودة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد غياب عن التدريبات دام لمدة 26 يوما.

وعاد زيزو إلى المشاركة في التدريبات الجماعية لنادي الزمالك اليوم، بعد انقطاع عن المران لمدة 26 يوما، حيث يعود آخر مران للاعب داخل نادي الزمالك يوم 7 أبريل الماضي.

وكتب أديب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "تفتكروا عامل غرفة الملابس فى النادى النهارده، لما شاف زيزو قاله إيه؟".

وأقترب أحمد سيد زيزو، من الرحيل عن نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، مع نهاية تعاقده بنهاية موسم 2024-2025.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللاعب صاحب ال 29 عاما أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي، للانضمام إلى صفوف الفريق، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

والجدير بالذكر، أن زيزو شارك مع الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي، في 31 مباراة بمختلف البطولات ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

تفتكروا عامل غرفه الملابس فى النادى النهارده لما شاف زيزو قاله ايه ؟ — Amr Adib (@Amradib) May 4, 2025

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