الحساب الرسمي لفاركو يوجه رسالة إلى الأهلي بعد الفوز على بيراميدز بالدوري

كتب - يوسف محمد:

وجه الحساب الرسمي لنادي فاركو، رسالة إلى النادي الأهلي عقب تحقيق الفريق السكندري الفوز اليوم، على حساب نظيره بيراميدز مانحا المارد الأحمر فرصة للتقدم أكثر نحو حصد لقب الدوري المصري "دوري نايل".

ونجح فريق فاركو اليوم، في تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وكتب فاركو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب نهاية المباراة: "عد الجمايل"، في إشارة إلى منح الأهلي فرصة إلى تقليص الفارق مع بيراميدز في صراع حصد لقب الدوري المصري.

وحال تمكن النادي الأهلي، من تحقيق الفوز اليوم على حساب فريق حرس الحدود، سيرفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 46 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، ليقلص فارق النقاط مع بيراميدز إلى نقطة واحدة في بطولة الدوري المصري، بدلا من 4 نقاط.

وتوقف رصيد بيراميدز بالهزيمة في مباراة اليوم، عند النقطة رقم 47 في صدارة ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، فيما رفع فريق فاركو رصيده إلى النقطة رقم 29 في المركز السادس بجدول الترتيب.

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