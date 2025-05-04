مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

4 0
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

3 1
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

3 2
15:00

سيلتا فيجو

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

"لا تحاول تجربتها".. تعليق كوميدي من فاركو على مراوغة محمود عماد للاعب بيراميدز (فيديو)

07:45 م الأحد 04 مايو 2025

فاركو ضد بيراميدز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

سخر نادي فاركو من مراوغة محمود عماد لـ علي جبر لاعب بيراميدز قبل تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 66.

ونشر الحساب الرسمي لنادي فاركو عبر منصة "فيسبوك" صورة لمراوغة محمود عماد ضد علي جبر، وعلق: "لا تحاول تجربتها في المنزل.. كرة القدم لعبة صعبة ولا تنخدع بما فعله محمود عماد".

وفاز فاركو على نظيره بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

ترتيب هدافي الدوري المصري يشتعل بعد هدف عمرو ناصر في بيراميدز

"بعد هزيمة بيراميدز".. جدول ترتيب المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فاركو ضد الأهرام الدوري المصري بيراميدز وفاركو علي جبر جدول الدوري المصري مباريات الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات