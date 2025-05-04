"لا تحاول تجربتها".. تعليق كوميدي من فاركو على مراوغة محمود عماد للاعب بيراميدز (فيديو)

كتب - محمد القرش:

سخر نادي فاركو من مراوغة محمود عماد لـ علي جبر لاعب بيراميدز قبل تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 66.

ونشر الحساب الرسمي لنادي فاركو عبر منصة "فيسبوك" صورة لمراوغة محمود عماد ضد علي جبر، وعلق: "لا تحاول تجربتها في المنزل.. كرة القدم لعبة صعبة ولا تنخدع بما فعله محمود عماد".

وفاز فاركو على نظيره بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

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