أحمد حمدي يصافح زيزو بعد العودة للتدريبات (صور)

كتب - محمد القرش:

عاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، للتدريبات الجماعية بعد الانقطاع لفترة طويلة.

وأعاد زيزو نشر مقطع فيديو عبر خاصية "القصص القصيرة" عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" ظهر فيه وهو يصافح صديقه أحمد حمدي مبتسما.

وكان زيزو انقطع عن تدريبات الزمالك بعد استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة ستيلينبوش في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان مصدر "لمصراوي" أكد توقيع زيزو عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات، مع استلام مقدم التعاقد.

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