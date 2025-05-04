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بصور والدته وصديقته.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد الأم

04:53 م الأحد 04 مايو 2025
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احتفل نجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، بعيد الأم في أوروبا اليوم الأحد.

ونشر رونالدو صور له مع والدته وهو كبيرا وأخرى صغيرا بجانب صورة مع صديته جورجينا وأولاده، وكتب: "كل يوم لهم، ولكن اليوم على وجه الخصوص، عيد أم سعيد".

وانتقل المهاجم البرتغالي للدوري السعودي من بوابة النصر في موسم 2022/23 بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وساهم رونالدو في 110 هدف (سجل 91 هدفا، وقدم 19 تمريرة حاسمة) خلال 102 مباراة مع النصر بجميع المسابقات.

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