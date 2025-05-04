بصور والدته وصديقته.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد الأم

احتفل نجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، بعيد الأم في أوروبا اليوم الأحد.

ونشر رونالدو صور له مع والدته وهو كبيرا وأخرى صغيرا بجانب صورة مع صديته جورجينا وأولاده، وكتب: "كل يوم لهم، ولكن اليوم على وجه الخصوص، عيد أم سعيد".

وانتقل المهاجم البرتغالي للدوري السعودي من بوابة النصر في موسم 2022/23 بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وساهم رونالدو في 110 هدف (سجل 91 هدفا، وقدم 19 تمريرة حاسمة) خلال 102 مباراة مع النصر بجميع المسابقات.

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