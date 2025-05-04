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ستوري نجوم كرة القدم.. نجل أبو تريكة يهنئ محرز.. وأحدث ظهور لأحمد سيدي زيزو

01:00 ص الأحد 04 مايو 2025
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    ستوري أحمد الجفالي لاعب الزمالك
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    أول ظهور لزيزو بعد أزمته مع الزمالك
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شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص لاعب الزمالك، أحمد الجفالي، على الرد عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" على الأنباء التي تتحدث عن تكرار إصاباته منذ انضمامه إلى الفريق.

وكتب التونسي: "الإصابات بتحصل لكل اللاعبين في العالم، وأنا لم أكن مصابا من قبل، وكنت ألعب كل الماتشات بدون إصابة واحدة، ولكن مؤخرا تنتشر الإشاعات حول كثرة إصابتي مع الزمالك وتصل إلى حد التسلية".

وأضاف:"أحب أطمن جماهير فريقي أنني في مرحلة التأهيل، والحمد لله قربت أكون سليم وأرجع ألعب بشكل طبيعي.. ووقتها الرد سيكون في الملعب".

ونشر أحمد سيد زيزو صورته من داخل السيارة، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام".

وهنأ نجل محمد أبو تريكة، سيف، رياض محرز بعد حصد بطولة دوري أبطال آسيا لأول مرة في التاريخ.

واستعرض لاعب نادي بيراميدز، أسامة جلال، تدريباته مع الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة في الدوري المصري.

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ستوري نجوم كرة القدم زيزو أحدث ظهور لزيزو أبو تريكة تجل أبو تريكة رامي ربيعة
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