كتب - محمد القرش:

يقضى النجم المصري مصطفى محمد فترة إجازته الصيفية في مقاطعة بالي السياحية الواقعة في دولة إندونيسيا.

ونشر مصطفى صور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" مع زوجته حياة سلامة، حيث ظهر وهو يلتقط صورة مع أحد قرود مقاطعة بالي.

وأنهى فريق نانت الفرنسي الذي يلعب له مصطفى محمد، الدوري في المركز 13 برصيد 36 نقطة.

وشارك المهاجم المصري في 6 أهداف ( سجل 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة) خلال 30 مباراة "1246 دقيقة" مع نانت بالدوري الفرنسي.

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