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"سيلفي مع قرد".. مصطفى محمد يقضي إجازته في بالي (صور)

09:22 م السبت 31 مايو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مصطفى محمد في بالي (2)
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    مصطفى محمد وزوجته (1)
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    مصطفى محمد في بالي (1)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى محمد في بالي (5)
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    مصطفى محمد في بالي (3)
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    مصطفى محمد في بالي (6)
  • عرض 15 صورة
    صورة لمقاطعة بالي نشرها مصطفى محمد (2)
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    مصطفى محمد في بالي (9)
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    مصطفى محمد في بالي (10)
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    سيلفي مصطفى محمد مع قرد في بالي
  • عرض 15 صورة
    مصطفى محمد وزوجته (2)
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    صورة لمقاطعة بالي نشرها مصطفى محمد (1)
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    مصطفى محمد في بالي (4)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى محمد وصديقة
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كتب - محمد القرش:

يقضى النجم المصري مصطفى محمد فترة إجازته الصيفية في مقاطعة بالي السياحية الواقعة في دولة إندونيسيا.

ونشر مصطفى صور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" مع زوجته حياة سلامة، حيث ظهر وهو يلتقط صورة مع أحد قرود مقاطعة بالي.

وأنهى فريق نانت الفرنسي الذي يلعب له مصطفى محمد، الدوري في المركز 13 برصيد 36 نقطة.

وشارك المهاجم المصري في 6 أهداف ( سجل 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة) خلال 30 مباراة "1246 دقيقة" مع نانت بالدوري الفرنسي.

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