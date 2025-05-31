من هي الفتاة التي ظهرت مع مرموش في الصورة المثيرة للجدل؟

نشر المحترف المصري، عمر مرموش، صورة عبر خاصية "القصص القصيرة" عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام".

وأثارت الصور جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن الفتاة التي ظهرت في السيارة رفقة مرموش.

من هي الفتاة التي تظهر مع مرموش؟

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب "لمصراوي" أن تلك الفتاة هي خطيبته، حيث أقيم حفل الخطوبة دون الإعلان عنه.

وأضاف المصدر أن جوليان الجباس هي ابنة عم صديق مرموش المقرب، يوسف محرم، اللاعب السابق لفريق وادي دجلة.

أبرز المعلومات عن خطيبة مرموش؟

- مكان الميلاد: القاهرة

- مكان الإقامة: برايتون

- المؤهل: جامعة ساسكس في عام 2021 بدرجة بدرجة البكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام

- العمل: أخصائية تسويق

وفي سياق متصل، حصد النجم المصري جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25، عن الهدف الذي سجله في مرمى بورنموث بالجولة قبل الأخيرة.