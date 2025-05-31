"بدبدوب بني".. عمر مرموش ينشر صورة جديدة مع خطيبته

كتب - نهى خورشيد

نشر الدولي المصري عمر مرموش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صورة جديدة رفقة خطيبته "جوليان الجباس".

وشارك مرموش متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مع جوليا من داخل سيارته مع رمز تعبيري "قلب ودبدوب بني".

والجدير بالذكر أن جوليان الجباس هي خطيبة اللاعب الدولي المصري عمر مرموش، وتربطها صلة قرابة بصديقه المقرب يوسف محرم، لاعب وادي دجلة السابق، إذ تُعد ابنة عمه.

وُلدت جوليان في القاهرة، وتقيم حالياً في مدينة برايتون البريطانية، وحصلت على درجة البكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام من جامعة ساسكس عام 2021.

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