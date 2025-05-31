"احسن باك يمين".. أفشة يودع علي معلول بعد الرحيل عن الأهلي

كتب - محمد القرش:

ودع محمد مجدي أفشة زميله علي معلول الذي أعلن رحيله عن الفريق الأول للنادي الأهلي اليوم السبت.

ونشر أفشة عبر حسابه الرسمي عبر منصة "فيسبوك": "6 سنين يا علي، ومن ساعة ما جيت النادي وانت دايمًا نموذج للاعب الكبير".

وأضاف: "19 بطولة مع بعض، وكل بطولة لها تاريخ وحكاية معاك".

وواصل: "إنسان على أعلى درجة من الأخلاق والانتظام، محترف وقدوة لكل الناس، مش هقدر أقولها تاني: "احسن باك يمين" (رمز تعبيري ضحك)".

واختتم لاعب الأهلي: "لكن أنت يا علي أسطورة أهلاوية، ومحدش هينساك أبدًا، شكرًا يا علي معلول، هتوحشنا كلنا".

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