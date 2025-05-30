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مرتديا نظارة.. محمد صلاح ينشر صور احتفالاته بالدوري الإنجليزي

10:56 ص الجمعة 30 مايو 2025
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    احتفالات صلاح
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    صلاح وسوبوسلاي
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    صلاح مع أرنولد وفان دايك
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كتب - محمد القرش:

حصد نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي رقم 45 تاريخيا، بعد التعادل مع كريستال بالاس إيجابيا 1-1 في المباراة الأخيرة.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صور من احتفالات الريدز باللقب، حيث ظهر في واحدة مع أرنولد وفان دايك مرتديا نظارة.

وانهى النجم المصري موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي مساهما في 47 هدفا (سجل 29 هدفا، وقدم 18 تمريرة حاسمة).

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محمد صلاح صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي لقب الدوري الإنجليزي أرنولد فان دايك
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