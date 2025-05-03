"الرد في الملعب".. أول تعليق من لاعب الزمالك بعد التشكيك في إصابته

كتب - نهى خورشيد:

حرص التونسي أحمد الجفالي، لاعب وسط الزمالك، على الرد عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" على الأنباء التي تتحدث عن تكرار إصاباته منذ انضمامه إلى الفريق.

وكتب الجفالي :"الإصابات بتحصل لكل اللاعبين في العالم، وأنا لم أكن مصابا من قبل، وكنت ألعب كل الماتشات بدون إصابة واحدة، ولكن مؤخرا تنتشر الإشاعات حول كثرة إصابتي مع الزمالك وتصل إلى حد التسلية".

وأضاف:"أحب أطمن جماهير فريقي أنني في مرحلة التأهيل، والحمد لله قربت أكون سليم وأرجع ألعب بشكل طبيعي.. ووقتها الرد سيكون في الملعب".

يُذكر أن اللاعب يواصل برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات الفريق، بعد إصابته في العضلة الأمامية، في الوقت الذي يستعد فيه الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل في الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضًا:

"أنت مش نيستا ولا راموس".. محمد نصر يوجه رسائل نارية لرامي ربيعة بسبب أزمة العقد

كواليس مران الزمالك اليوم استعداداً لمواجهة البنك الأهلي