مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

0 0
21:00

زامبيا - شباب

الدوري الإسباني

بلد الوليد

0 0
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

2 1
18:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"أنت مش نيستا ولا راموس".. محمد نصر يوجه رسائل نارية لرامي ربيعة بسبب أزمة العقد

08:29 م السبت 03 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رامي ربيعة لاعب الأهلي1
  • عرض 6 صورة
    رامي ربيعة
  • عرض 6 صورة
    المخرج محمد نصر الدين
  • عرض 6 صورة
    رامي ربيعة من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 6 صورة
    رامي ربيعة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد:

وجه مخرج المباريات محمد نصر رسائل نارية للاعب النادي الأهلي رامي ربيعة بسبب أزمة تجديد عقده.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "یا كابتن رامى ولك كل الاحترام لشخصك ولما قدمته للأهلي من مشاركة في بطولات عديدة".

وأضاف: "أنت مش نيستا ولا كانافارو ولا راموس ولا فان دايك علشان تتشرط على الأهلى وتطلب عقد عالى جدا لا يتناسب مع إمكانياتك الحالية".

وأضاف:"ده أنت عملت ضربة جزاء ماتش بتروجيت كوميدية ومتنساش الهرتلة الدفاعية ونومة ضربة جزاء ماتش سوبر أفريقيا مع الزمالك اللي توهت اللعيبة هيحتفلوا كل ضربة إزاى وضاعت بطولة وتقول الحمد لله على الى يتعرض عليك".

واختتم: "مع إن لو أنا المفاوض ليك هقولك ده الى عندى يا كابتن أنت قدامك ٣ ساعات صلي واعمل استخارة وترد مع إن المفروض اقولك ربنا يوفقك فى أي نادي والتقدير المادي على قدر العطاء وكلما تقدم السن زادت القناعة والرضى بما هو معروض".

منشور محمد نصر عن رامي ربيعة

اقرأ أيضًا:

ميدو: لو كنت مدير رياضي للنصر مش هجدد عقد رونالدو

"الموسم الأول بمشاركة القطبين".. سيدات مسار يتوّجن بالدوري المصري للموسم الثاني تواليًا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رامي ربيعة تجديد عقد رامي ربعية محمد نصر الاهلي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان