"أنت مش نيستا ولا راموس".. محمد نصر يوجه رسائل نارية لرامي ربيعة بسبب أزمة العقد

كتب - نهى خورشيد:

وجه مخرج المباريات محمد نصر رسائل نارية للاعب النادي الأهلي رامي ربيعة بسبب أزمة تجديد عقده.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "یا كابتن رامى ولك كل الاحترام لشخصك ولما قدمته للأهلي من مشاركة في بطولات عديدة".

وأضاف: "أنت مش نيستا ولا كانافارو ولا راموس ولا فان دايك علشان تتشرط على الأهلى وتطلب عقد عالى جدا لا يتناسب مع إمكانياتك الحالية".

وأضاف:"ده أنت عملت ضربة جزاء ماتش بتروجيت كوميدية ومتنساش الهرتلة الدفاعية ونومة ضربة جزاء ماتش سوبر أفريقيا مع الزمالك اللي توهت اللعيبة هيحتفلوا كل ضربة إزاى وضاعت بطولة وتقول الحمد لله على الى يتعرض عليك".

واختتم: "مع إن لو أنا المفاوض ليك هقولك ده الى عندى يا كابتن أنت قدامك ٣ ساعات صلي واعمل استخارة وترد مع إن المفروض اقولك ربنا يوفقك فى أي نادي والتقدير المادي على قدر العطاء وكلما تقدم السن زادت القناعة والرضى بما هو معروض".

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