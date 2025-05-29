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ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبو الأهلي.. محمد صلاح والدوري.. تهنئة رافينيا لـ يامال

01:06 ص الخميس 29 مايو 2025
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    ستوري أحمد حسن كوكا
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    ستوري رامي ربيعة
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    ستوري عمر مرموش
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    ستوري إمام عاشور
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    ستوري محمد صلاح
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    ستوري محمود كهربا
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    ستوري بن شرقي
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    ستوري لامين يامال
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    ستوري فينسيوس
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كتب- محمد عبدالهادي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 8 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

نشر محمد صلاح نجم فريق ليفربول، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة له بدرع الدوري الإنجليزي.

وشارك أحمد حسن كوكا، لاعب فريق لوهافر الفرنسي، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، رفقة كل من عماد متعب وأحمد فتحي وجدو وكتب: "صورة كلها بطولات أوروبية".

بينما شارك النجم البرازيلي رافيينا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لتجديد نجم برشلونة لامين يامال عقده.

وأضاف عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مقطع فيديو لهدفه في شباك بورنموث والمرشح لجائزة أفضل هدف بالموسم.

بينما احتفل رامي ربيعة نجم الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بالتتويج بلقب الدوري المصري.

وهنأ محمود كهربا لاعب الأهلي السابق، زملائه بالأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث نشر صورة لتتويج الفريق وكتب: "لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، الأهلي بطل الدوري المصري.

كما نشر النجم المغربي أشرف بن شرقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لفريق الأهلي بعنوان "أبطال الدوري".

ووجه إمام عاشور لاعب الأهلي رسالة تهنئة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتب: "الف مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم".

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