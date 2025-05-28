تتخطى 17 مليون مصري.. سعر ساعة محمد صلاح تثير الجدل (صور)

كتب - محمد القرش:

ظهر النجم المصري محمد صلاح مرتديا ساعة يد فاخرة أثناء احتفالات ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رقم 20 تاريخيا.

وتساءل البعض عن نوع وسعر الساعة ومما تتكون، لذلك يعرض "مصراوي" إجابات كل تلك التساؤلات خلال السطور التالية:

نوع وسعر ساعة محمد صلاح

وبالبحث تبين أنها ساعة سويسرية من ماركة ريتشارد ميل "RM 30-01" مقاس 50 في 42.7 mm أوتوماتيكية الحركة.

ووفقا للموقع الرسمي لـ "ريتشارد ميل"، فإن جسد الساعة صُنع من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، عالية المقاومة للتآكل، وصلبة بشكل ملحوظ، مما يُمكّن مجموعة التروس من العمل بسلاسة.

وتتكون الساعة من 90% تيتانيوم من الدرجة الخامسة، و6% ألومنيوم، و4% فاناديوم. يُعزز هذا المزيج الخواص الميكانيكية للمادة، مما يُفسر استخدامها المتكرر في صناعات سفن الفضاء والطائرات والسيارات.

وأساور من المطاط باللون الأبيض، حيث يحتوي محرك الساعة على 38 من الأحجار الصناعية و55 ساعة احتياط.

وتواجدت الساعة على العديد من مواقع التسوق الإلكترونية العالمية بسعر يتراوح من 300 ألف دولار (14.940 مليون جنيه مصري) إلى 360 ألف دولار (17.928 مليون جنيه مصري).

وفي نفس السياق، أنهى صلاح موسم الدوري الإنجليزي 2024/25 مساهما في 47 هدفا (سجل 29 هدفا، وقدم 18 تمريرة حاسمة) مع ليفربول.