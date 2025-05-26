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ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال مبابي.. أفشة رفقة أصدقائه.. بنزيما في مران اتحاد جدة

02:33 ص الإثنين 26 مايو 2025
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    محمد مجدي أفشة (1)
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    وسام أبو علي 1 (1)
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    كليان مبابي (1)
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    بنزيما (1)
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    أحمد القندوسي (1)
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال احتفاله بلقب الدوري الإنجليزي مع الريدز.

وشارك النجم الفرنسي كليان مبابي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال الاحتفال بأحد أهدافه مع ريال مدريد.

وقام النجم الجزائري أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من داخل صالة الجيم.

كما حرص كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وحرص محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

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ستوري نجوم كرة القدم محمد صلاح كريم بنزيما أحمد القندوسي محمد مجدي أفشة
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