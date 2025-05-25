"تسجيل الخروج بفوز".. أول تعليق من مرموش على فوز مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

علق المهاجم المصري عمر مرموش على فوز مانشستر سيتي أمام فولهام بثنائية دون رد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر مرموش عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام" صورة تجمعه مع هالاند، وعلق: "تسجيل الخروج بفوز".

وأنهى مرموش موسمه مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي بتسجيل 7 أهداف، وتقديم تمريرتين حاسمتين خلال 16 مباراة.

يُذكر أن المصري انضم إلى السيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من اينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

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