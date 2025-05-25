شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر نجم ليفربول، محمد صلاح، صورة عبر خاصية "القصص القصيرة" على منصة "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديا بدلة أنيقة أثناء تواجدة في حفل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وحرص عمرو السولية على تهنئة صديقه أحمد عبد القادر بعيد ميلاده الـ 26، حيث نشر صورته وعلق عليها: "كل سنة وأنت طيب أخي".

واحتفل محمد ناجي جدو المدرب العام لفريق بيراميدز بالتعادل مع صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بنشر صورة له رفقة عدد من جهاز الفريق السماوي.

وشارك لاعب الأهلي، محمد مجدي، رسالة وداع لمودريتش بعد رحيله عن ريال مدريد، حيث نشر صورة وعلق عليها: "شكرا مودريتش على سنين من المتعة الصامتة".

واختتم أفشة: "لا شفنا فيها تصريح ولا شفنا فيها إلا الكورة، ياريت نفتكر في يوم من الأيام المعنى الحقيقي للكرة".