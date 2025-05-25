مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
18:00

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. أناقة صلاح.. أفشة يودع مودريتش.. وعيد ميلاد عبد القادر

12:50 ص الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ستوري سيف أبو تريكة
  • عرض 10 صورة
    ستوري جدو
  • عرض 10 صورة
    ستوري حمدي فتحي
  • عرض 10 صورة
    ستوري إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    ستوري عمرو وردة
  • عرض 10 صورة
    ستوري عمر جابر
  • عرض 10 صورة
    ستوري محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    ستوري محمد شحاته
  • عرض 10 صورة
    ستوري عمرو السولية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر نجم ليفربول، محمد صلاح، صورة عبر خاصية "القصص القصيرة" على منصة "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديا بدلة أنيقة أثناء تواجدة في حفل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وحرص عمرو السولية على تهنئة صديقه أحمد عبد القادر بعيد ميلاده الـ 26، حيث نشر صورته وعلق عليها: "كل سنة وأنت طيب أخي".

واحتفل محمد ناجي جدو المدرب العام لفريق بيراميدز بالتعادل مع صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بنشر صورة له رفقة عدد من جهاز الفريق السماوي.

وشارك لاعب الأهلي، محمد مجدي، رسالة وداع لمودريتش بعد رحيله عن ريال مدريد، حيث نشر صورة وعلق عليها: "شكرا مودريتش على سنين من المتعة الصامتة".

واختتم أفشة: "لا شفنا فيها تصريح ولا شفنا فيها إلا الكورة، ياريت نفتكر في يوم من الأيام المعنى الحقيقي للكرة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم لاح حمد صلاح فشة ودريتش بد القادر يراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موجة حر شديدة تضرب القاهرة الكبرى.. انفراجة مرتقبة منتصف الأسبوع
بيان من الداخلية بشأن انفجار كورنيش المنيا: إصابة شخصين والتحقيق مستمر