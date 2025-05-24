"60 مليون زملكاوي.. تعليق مثير من عمرو الدرديري على تعادل بيراميدز

كتب - محمد القرش:

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري على تعادل بيراميدز مع صن داونز في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024/25.

وكتب الدرديري عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "سبب الفوز النهارده علشان وراكم 60 مليون زملكاوي في ضهركم".

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم الأحد الموافق 1 من شهر يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وخوض الفريق السماوي مواجهة مصيرية قبل لقاء النهائي، حيث يلاقي سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز آملا في تعثر الأهلي والفوز باللقب المحلي الأول تاريخيا.

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