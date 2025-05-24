كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات "الكاس" القطرية، على تعادل فريق بيراميدز أمام صن داونز اليوم السبت، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى إمكانية دعم جماهير النادي الأهلي لفريق بيراميدز في مباراة العودة أمام صن داونز.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بجنوب أفريقيا، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أثق أن جماهير الأهلى ستملأ الاستاد فى مباراة العودة، للانتقام من صن داونز بعد التعادل اليوم ذهاباً 1/1 مع بيراميدز، انتقام في المقص".

ويذكر أن مباراة العودة بين بيراميدز وصن داونز، ستقام يوم الأحد الموافق 1 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبيراميدز، كان قد تمكن من الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على حساب أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نصف نهائي البطولة.

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