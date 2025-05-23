كتب - محمد القرش:

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية موسم الدوري الإنجليزي 2024/25، والذي دائما ما يشهد لحظات تاريخية في البريميرليج.

وتقام آخر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق 25 مايو 2025.

هدف أجويرو يحسم اللقب - 2011/12

وصلت المنافسة على اللقب إلى نهايتها ولم تحسم إلا بعد أن سجل سيرجيو أجويرو الهدف الأكثر دراماتيكية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل مانشستر سيتي واليونايتد مباراتيهما الأخيرتين بفارق الأهداف فقط، وبعد هدف التقدم الذي أحرزه واين روني في الشوط الأول على سندرلاند، كان رجال السير أليكس فيرجسون على بعد دقائق من التتويج باللقب عندما انطلقت صافرة النهاية.

لكن مانشستر سيتي كان لا يزال يلعب على ملعب الاتحاد، وحقق عودة تاريخية في الوقت بدل الضائع من التأخر 2-1 أمام كوينز بارك رينجرز، والتي توجت بهدف أجويرو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليفوز 3-2 وينتزع اللقب.

جوندوجان يخطف الدوري من ليفربول - 2021/22

لم يكن مانشستر سيتي غريباً على الدراما التي شهدتها مباراة اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز تاريخيا، فقد عاد إليها مرة أخرى بعد 10 سنوات من هدف الفوز الذي سجله أجويرو.

وفاز ليفربول أقرب منافسي السيتي على ولفرهامبتون بينما كان مانشستر متأخرًا 2-0 أمام أستون فيلا، وفي تلك المرحلة كان الريدز متفوقا بفارق نقطتين.

ولكن ثلاثة أهداف لمانشستر سيتي في خمس دقائق في الشوط الثاني، بما في ذلك هدفان من إلكاي جوندوجان، قلبت المباراة رأساً على عقب وتمسك الفريق بالفوز 3-2 وتفوق على ليفربول، الذي فاز 3-1 على ولفرهامبتون، ليحصد اللقب بفارق نقطة واحدة للمرة الثانية في أربعة مواسم.

جوتيريز يُنقذ نيوكاسل بعد التغلب على السرطان - 2014/15

كان جوناس جوتيريز من نجوم نيوكاسل يونايتد، وقد عزز مكانته في تاريخ النادي عندما ساعدهم في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد التغلب على السرطان.

وبعد عودته للعب في مارس عقب تلقيه العلاج، هيأ جوتيريز هدف نيوكاسل الافتتاحي ضد وست هام يونايتد في اليوم الأخير قبل أن يضمن بقاء الفريق بتسجيله الهدف الثاني، وهو ما أشعل الاحتفالات الجنوبية والعاطفية للجماهير على ملعب سانت جيمس بارك.

وقال بعد ما اتضح أنها آخر مباراة له مع النادي: "قبل بضعة أشهر، لم أكن أعرف إن كنت سأتمكن من لعب كرة القدم مجددًا، هذه بمثابة فرصة ثانية في حياتي".

ستوك يسحق ليفربول وجيرارد بستة أهداف - 2014/15

كان اليوم الذي لن ينسى بالنسبة لستوك سيتي هو اليوم نفسه الذي لن ينسى لستيفن جيرارد وليفربول حيث ألحق فريق بوتيرز هزيمة غير متوقعة وقاسية بلاعب خط الوسط في آخر مباراة له مع ناديه.

وكان ستوك متقدما بنتيجة 5-0 في الشوط الأول قبل أن يضيف هدفا آخر في وقت متأخر من المباراة محققا انتصاره التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 52 عاما من آخر مرة استقبل فيها ليفربول ستة أهداف في مباراة واحدة.

وفي تلك المباراة سجل جيرارد هدفه الأخير والذي جعل النتيجة 5-1.

10 أهداف تودع السير فيرجسون - 2012/2013

لم تشهد مباراة واحدة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيل كلا الفريقين لخمسة أهداف، لكن حينها كان هناك مكانا آخر في كتب الأرقام القياسية من أجل السير أليكس فيرجسون قبل إنهاء عهده كمدير فني لمانشستر يونايتد.

وفي مباراته رقم 1500 والأخيرة، قدم فريق فيرجسون ووست بروميتش ألبيون أداءً رائعًا من حيث الأهداف بنتيجة 5-5 على ملعب هوثورنز.

وبدا فريق مانشستر يونايتد مستعدا لتقديم نهاية رائعة للسير قبل تقاعده بعد أن تقدم بنتيجة 3-0 و5-2.

ولكن هدفي روميلو لوكاكو في الدقائق الأخيرة ليكمل ثلاثيته مع وست بروميتش، بالإضافة إلى هدف يوسف مولومبو، حرموا فيرجسون من الفوز الأخير.