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نجل أبو تريكة يحتفي بمحمد صلاح (صورة)

12:00 م الجمعة 23 مايو 2025

محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

احتفى نجل محمد أبو تريكة النجم السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، سيف، بمحمد صلاح بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة كُتاب كرة القدم.

ونشر سيف عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" صورة صلاح حاملا الجائزة، وعلق برموز تعبيرية (قلب أحمر وتاج).

وحصد الجناح المصري الجائزة بعد المساهمة في 46 هدفا (سجل 28 هدفا، وقدم 18 تمريرة حاسمة خلال 37 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليفربول.

يُذكر أن سيف محمد أبو تريكة يلعب في نادي قطر القطري بمركز خط الوسط، حيث يبلغ من العمر 22 عاما (14 مارس 2003).

ستوري نجل أبو تريكة عن محمد صلاح

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