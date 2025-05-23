ياخد حق الأهلي.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور بشأن مباراة بيراميدز

كتب - محمد القرش:

أثار خالد الغندور نجم الزمالك السابق الجدل بمنشور بشأن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وصن داونز.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "إن شاء الله بيراميدز المصري ياخد حق الأهلي أمام صن داونز".

واختتم: "واتمنى من جمهور مصر والأهلي يحضروا النهائي ويكونوا في ظهر بيراميدز عشان يتوج بالبطولة إن شاء الله".

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز غدا السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل مواجهة الإياب التي تقام يوم الأحد الموافق واحد من شهر يونيو المقبل.

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